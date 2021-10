Label « Région européenne entreprenante » pour l'Ile-de-France

Ce label distingue et récompense les régions de l'Union européenne qui développent les politiques les plus favorables à l'entrepreneuriat, à l'innovation et aux entreprises.

Valérie Pécresse, à la tête de la Région, avait affiché la couleur pendant sa campagne en voulant être une « présidente entrepreneure » et avait annoncé son intention de faire de l'Île-de-France une région « pro-business ». Ce trophée a été remis à Stéphanie Von Euw, vice-présidente chargée des affaires européennes, lors de la 124e séance plénière du Comité européen des régions, à Bruxelles, qui s'est tenue les 12 et 13 juillet derniers.

Les trois régions européennes lauréates sont l'Île-de-France, l'Angleterre du Nord-Ouest et la Macédoine-Centrale.

Ce prix témoigne de l'engagement européen de la Région Île-de-France et récompense son exceptionnel dynamisme entrepreneurial, avec 144 000 entreprises créées chaque année, et une stratégie qui se décline en quatre piliers :

• Investir en faveur de l'attractivité.

• Renforcer la compétitivité de l'économie régionale.

• Stimuler l'entreprenariat et l'innovation.

• Améliorer les interactions entre les divers acteurs de l'entrepreneuriat (universités, entreprises, start-up, laboratoires).

Dans ce cadre, la Région favorise l'émergence de clusters de renommée mondiale comme Paris-Saclay, accueille des entrepreneurs et des investisseurs internationaux notamment via la création du Guichet unique « Choose Paris Region », soutient la croissance des TPE et PME via les dispositifs dédiés PM'up et TP'up, accélère la transformation numérique du territoire et investit massivement dans les transports et en faveur des lycées internationaux.