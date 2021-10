Label national EcoQuartier pour des

"La transition écologique est un passage obligé pour construire la ville de demain", a lancé Mme Duflot, qui s'est rendue dans plusieurs villes de l'Essonne en pleine mutation. A Ris-Orangis comme à Brétigny-sur-Orge, elle a visité des chantiers de construction de logements érigés sur des friches industrielles ou sur des docks abandonnés aux squatteurs, et répondant aux normes du développement durable. "Grâce à ces bâtiments sobres, des productions locales d'énergies renouvelables et un effort de recyclage, ces quartiers limitent leur empreinte carbone et font fructifier (...) une écologie urbaine bénéfique à la biodiversité", a-t-elle poursuivi, rappelant que François Hollande a annoncé "vouloir faire de la France le pays de l'excellence environnementale".

La ministre juge que "l'écoquartier va dans le bon sens, celui d'une économie sobre, verte, innovante et inclusive". "C'est par la mutation de notre habitat, au sens large, c'est-à-dire de notre environnement, de notre cadre de vie, du logement jusqu'au territoire, que nous pourrons transformer notre mode de développement", a insisté Mme Duflot.

Le label national EcoQuartier est lancé quatre ans après le début des expérimentations voulues par le Grenelle de l'environnement. Le 30 novembre, le Grand Prix EcoQuartier 2011 a été attribué au Grand Nancy pour l'écoquartier du plateau de Haye, et à Lille Métropole (qui regroupe notamment Lille, Roubaix, Tourcoing et Wattrelos) pour le quartier de l'Union.

