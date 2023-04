La vitesse limitée à 50 km/h sur le périphérique ?

« L'une des possibilités, c'est qu'à l'activation des voies réservées, on passe l'ensemble du périphérique à 50 km/h », a indiqué François Wouts, directeur de la voirie de la Ville de Paris, lors du débat de lancement de la consultation sur ce projet de la mairie prévu en héritage des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. L'autre option envisagée par la mairie est d'abaisser cette vitesse à 50 km/h, uniquement « lorsque la voie dédiée est active ». Voulue pour diminuer la pollution, cette voie réservée au covoiturage, taxis et transports collectifs sera en effet activée sur la voie de gauche “pendant les épisodes de congestion routière”, soit le matin de 6h30 à 11h, puis le soir de 15h30 à 20h, “en semaine et/ou pendant les week-ends”, selon la proposition initiale de la Mairie.

Avec l'abaissement de la vitesse, la Mairie, qui l'a déjà abaissée de 50 à 30 km/h presque partout intra-muros, souhaite « limiter le risque d'accident lié à un trop grand écart de vitesse avec les voies de droite, notamment en cas de changement de file ». Selon la mairie, la vitesse médiane sur le périphérique, qui enregistre chaque jour plus d'un million de trajets, est d'environ 50 km/h en journée, et entre 30 et 45 km/h en heure de pointe. Elle monte à un peu plus de 60 km/h la nuit.

Outre la vitesse et les horaires de la voie réservée, les points soumis à la consultation en ligne, ouverte jusqu'au 28 mai, sont la liste des véhicules autorisés à circuler sur la voie réservée et les mesures de promotion du covoiturage. La Mairie tranchera cet été, après publication du bilan. L'ouverture de la voie réservée est prévue dès fin 2024 pour sa partie nord, celle de la partie sud (entre les portes de Bercy et Sèvres) étant envisagée à la mi-2025.

Pendant les JOP, la “voie olympique”, qui concerne également deux sections d'autoroutes gérées par l'État en banlieue parisienne, sur l'A1 et l'A13, permettra aux athlètes, secours et officiels de se rendre des sites d'hébergement à ceux de compétition, de manière sûre et rapide. En faisant évoluer l'usage du périphérique, qui fête en cette fin avril ses 50 ans, la Mairie ne cherche « pas à réduire le nombre de personnes déplacées mais à réduire le nombre de véhicules utilisés pour les déplacer », a affirmé l'adjoint (EELV) aux mobilités David Belliard.