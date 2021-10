La vision des Français sur l'immobilier depuis la fin du confinement

Sur demande du spécialiste en crédits immobiliers Artèmis Courtage, OpinionWay a interrogé les Français sur leur vision du secteur immobilier depuis la fin du confinement. Ainsi, l'institut a sondé un panel de1 056 personnes, via un questionnaire auto-administré, les 10 et 11 juin derniers.

Type d'achat envisagé

Il ressort du sondage que, depuis la date du déconfinement, les Français qui réfléchissent à acheter s'orientent vers un logement avec jardin ou terrasse, respectivement à 14 % et 11%. C'est 3 points de plus par rapport à l'étude OpinionWay pour Artemis Courtage d'avril dernier.

Ce sont les jeunes, entre 25 et 34 ans, qui aspirent le plus à acheter un bien. 29 % d'entre eux souhaitent acheter un logement avec un jardin, contre 15 % des 35-49 ans, et 23 % pensent à acheter dans une autre ville, contre 17 % des 35-49 ans.

L'impact du confinement sur le statut du projet

sur l'ensemble des sondés, 18 % ont recherché des informations relatives à un achat ou à la mise en location d'un bien durant le confinement. Parmi eux, 41 % avait un projet en cours qui s'est maintenu après le confinement, dont 49 % ont 50 ans et plus et 47 % sont propriétaires. A contrario, 35 % ont vu leur projet reporté ou annulé, dont 53 % des moins de 35 ans. Enfin, 37 % des 50 et plus sont déjà sur un nouveau projet immobilier.

S'agissant des raisons du report ou de l'annulation du projet, elles sont liées, dans 34 % des cas, à une perte de revenus due à la crise et, à 26 %, à une attente de l'évolution des prix du marché.

Principales recherches en ligne

Depuis la fin du confinement, les recherches relatives à l'immobilier se sont accentuées. 15 % des répondants ont effectué des recherches sur les démarches pour baisser les mensualités du crédit immobilier, soit 7 points de plus par rapport à l'étude menée en avril dernier. Pour 13 % des sondés, ces recherches concernent les démarches de renégociation de l'assurance emprunteur, soit 5 points de plus par rapport à avril et pour autant, ces recherches visent la suspension des mensualités du crédit immobilier.

Ce sont les moins de 35 ans qui sont les plus nombreux à avoir fait de telles recherches et notamment ceux résidant en agglomération parisienne.

Les effets de la crise économique anticipés

Interrogés sur les effets de la crise économique à l'avenir, 81 % sont d'accord pour dire que les banques seront plus exigeantes sur l'accord des crédits et 75 % pour dire que les taux de crédits vont augmenter. Moins de 40 % des sondés pensent que les prix de l'immobilier vont baisser dnas les villes moyennes ou petites ainsi que dans les grandes métropoles. Près de la moitié s'attend donc à une augmentation des prix à court ou moyen terme, et notamment les 18-34 ans et les résidants d'Ile-de-France.