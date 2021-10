La Ville veut réglementer davantage les terrasses éphémères

La municipalité veut définir un nouveau règlement des étalages et des terrasses (RET), l'actuel datant de 2011 : « il y a un certain nombre de choses à revoir, sur l'esthétique, l'accessibilité, la propreté, la sécurité », a déclaré Olivia Polski, adjointe chargée du commerce. La question du respect du

« sommeil des riverains » est également au cœur des débats.

Les mesures concrètes de ce règlement seront débattues en “ateliers de concertation", avec les syndicats patronaux de l'hôtellerie-restauration (Umih, GNI, SNEG), des associations de riverains (Vivre Paris) et des maires d'arrondissement. Ces concertations ont débuté dernièrement et se poursuivront dans les semaines à venir. Le nouveau règlement devrait être voté au prochain Conseil, le 6 juillet.

« Nous allons mieux encadrer les choses », a poursuivi Olivia Polski, concernant les terrasses éphémères autorisées le plus souvent sur des places de stationnement, jusqu'à 22 h – contre 2h du matin, par arrêté préfectoral, pour les terrasses classiques – après le premier confinement du printemps 2020, que les restaurateurs pouvaient solliciter par une simple déclaration. Cette automaticité va prendre fin et les projets seront« soumis à autorisation » des services de la Ville, avec un examen des mairies d'arrondissement, précise Olivia Polski. Ces extensions de terrasses pourraient devenir pérennes et être alors soumises au « droit de terrasses » – suspendu depuis la crise sanitaire – acquitté par les professionnels pour une terrasse classique.

« Ce débat-là, nous l'aurons avec les organisations professionnelles, mais il n'est pas dans le cadre de la concertation du règlement », a-t-elle précisé. Le tarif sera toutefois moindre que celui de ces dernières, dont le prix médian est de 425 euros par an. « En attendant, il y aura une période de transition. Le régime actuel de gratuité sera maintenu jusqu'à fin juin ». En cas d'infraction au règlement, les amendes pourront aller jusqu'à 500 euros, en vertu d'un dispositif législatif adopté par la ville en décembre.