La Ville verbalisée pour avoir promu trop de femmes

« Je vais me réjouir aujourd'hui que nous ayons été condamnés à une amende », a déclaré la maire en conseil de Paris. L'élue socialiste a confié avoir ressenti de la « joie », en apprenant « la semaine dernière que la Ville de Paris devait payer une amende de 90 000 euros sur décision du ministère de la Fonction publique (...) pour avoir nommé trop de femmes aux postes de directions ».

Au total, « 69% des nominations, 11 femmes et seulement cinq hommes », a-t-elle indiqué, moquant une "direction de la Ville (qui) serait devenue, tout à coup, beaucoup trop féministe ». « Ce qui est très beau avec la bureaucratie c'est qu'elle ne connaît absolument pas le discernement et donc, elle ose tout », a moqué Anne Hidalgo, annonçant qu'elle ira elle-même porter ce chèque « avec (ses) adjointes, (ses) directrices et l'ensemble des femmes du secrétariat général ».