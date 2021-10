La ville soutient le commerce de proximité

Comme le souligne la mairie, « Attachée au dynamisme des commerces de proximité et à la diversité de l’offre commerciale parisienne, Paris engagera d’ici 2020 un budget d’investissement volontariste ». Ces actions viseront à :

- Lutter contre la désertification commerciale et à la mono-activité ;

- Moderniser les marchés couverts et découverts ;

- Rénover et aménager des locaux et des devantures commerciales des bailleurs sociaux ;

- Développer une plateforme Internet pour une nouvelle économie de proximité ;

- Améliorer l’attribution et la gestion des locaux commerciaux des bailleurs publics.