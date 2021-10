La ville s'invente dans le nouvel incubateur Boucicaut

Cinquante start-up pourront être accueillies dans ce nouvel espace spécialisé dans les secteurs d’activité du design, de l’e.santé, de la ville intelligente, de l’aéronautique, de la construction et de l’énergie. Toutes les disciplines qui façonnent la ville de demain. Parmi les premières sociétés en train de s’installer : Vaylon, premier constructeur française de voiture volante, avec son modèle Pegase qui s’adapte à tous les terrains et Twelve Monkeys Company, spécialisé dans l’Internet des objets. L’une de leurs inventions : la boite aux lettres connectées qui vous prévient quand une lettre est déposée à l’intérieur. Bertrand Delanoë vient d’inaugurer ce nouvel incubateur co-animé par Paris Région Lab et Impulse Partners, structure spécialisée dans le Conseil qui aura à sa charge le secteur aéronautique du lieu.