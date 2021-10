La Ville s'engage dans le plan “Logement d'abord”

À cette occasion, Ian Brossat, adjoint en charge du logement, Léa Filoche, adjointe en charge des solidarités, Emmanuelle Pierre Marie, maire du 12e arrondissement, et David Belliard, président de la RIVP, viennent d'inaugurer un programme de logements sociaux comportant six logements d'insertion.

Selon la Mairie, « Face à la crise sanitaire de la Covid-19, la situation des personnes mal logées et sans domicile s'est aggravée. Dans ce contexte, la Ville a fait le choix de candidater à l'appel à manifestation d'intérêt “Logement d'abord”, lancé par l'État. »

Cette candidature « marque une nouvelle étape dans la stratégie de la Ville pour produire, mobiliser et développer l'accès direct aux logements abordables pour les personnes sans-abri et mal logées ».