La Ville retrouvera ses touristes dès 2022

« En 2022, le nombre de touristes à Paris sera équivalent à 2019. Sur l'activité affaires, ce sera un peu plus long », a déclaré Jean-François Rial sur BFM Business. La crise sanitaire a privé Paris et sa région de 15,5 milliards d'euros de recettes en 2020 du fait d'une « chute historique de fréquentation » des touristes étrangers, selon des chiffres du Comité régional du tourisme.

« Je ne suis pas très inquiet sur le retour des touristes, on va retrouver un niveau équivalent à 2019 assez vite, voire très vite. Ce n'est pas du tout les prévisions apocalyptiques qu'on nous donne, une reprise seulement en 2025-2027, je ne crois pas du tout à ça », a insisté Jean-François Rial. Le PDG du groupe Voyageurs du Monde s'appuie notamment sur l'observation d'une « reprise des voyages assez extraordinaire, en juin et en décembre, en sortie de vagues » Covid, mais aussi du marché américain où « le tourisme intérieur est en train de revenir déjà au niveau de 2019 ».

« Je pense que ça va revenir très, très vite à condition que l'épidémie se termine » a-t-il dit, défendant de nouveau le passeport sanitaire qui regroupe « toutes les données sanitaires, y compris si vous avez été malade et avez les anticorps », si vous êtes vacciné et les tests PCR.

« L'enjeu pour l'Office du tourisme de Paris, ce n'est pas de faire revenir des touristes, ils vont revenir tout seuls. L'enjeu c'est plutôt qu'au-delà du niveau de 2019 on puisse progresser sans générer de conséquences négatives pour les habitants, l'écologie », a dit le président de président de l'Office de tourisme et des congrès de Paris, élu la semaine dernière. Optimiste, Jean-François Rial ne croit pas non plus à une baisse de la capacité d'accueil. « L'activité économique a une capacité de rebond extraordinaire, la nature a horreur du vide, pour chaque hôtel qui ferme, il y en a un qui ouvrira. Je ne crois pas du tout à cette fable de la non capacité », a-t-il dit.