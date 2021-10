La Ville renforce la transparence de son Inspection générale

Depuis 2001, l’Inspection générale de la Ville de Paris s’est considérablement renouvelée. Son indépendance de jugement et sa liberté de proposition ont été renforcées, ses méthodes se sont professionnalisées, avec la mise en œuvre de procédures contradictoires et la mise en ligne d’un nombre croissant de ses rapports. Anne Hidalgo, maire de Paris, et Emmanuel Grégoire, adjoint en charge des services publics et de la modernisation de l’administration, ont souhaité aller plus loin en cette nouvelle mandature.

Sur leur proposition, le Conseil de Paris a accepté à l’unanimité de renforcer et d’actualiser la définition des missions et des conditions d’intervention de l’Inspection générale de la Ville de Paris. Avec, notamment, la possibilité pour les groupes politiques du Conseil de Paris de participer à la définition du programme de travail et des missions de l’Inspection générale, autrefois établis sur seule instruction du Maire ; la publication sur paris.fr de tous les rapports d’audit, d’étude et d’évaluation, dans les six mois qui suivent leur diffusion administrative. Les règles déontologiques et les pouvoirs d’investigation seront à présent fixés par une délibération du Conseil de Paris et non plus par une instruction interne. Encadrer l’activité de l’Inspection générale par une délibération est une première depuis sa création, en 1979.