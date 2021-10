La Ville de Paris récompense les initiatives de l'ESS

Onze lauréats ont reçu leur trophée ainsi que la somme de 15 000 euros pour leur initiative innovante dans ce secteur en lien avec le développement durable ; le thème choisi pour cette édition. Depuis leur lancement en 2009, les Trophées de l’ESS ont ainsi soutenu le développement de 37 projets. A Paris, le secteur de l’ESS emploie plus de 150 000 personnes et depuis 2008, ce sont plus de 12 000 Parisiens qui ont retrouvé le chemin de l'emploi grâce aux dispositifs de l'économie sociale et solidaire déployés par la Mairie de Paris.