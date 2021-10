La Ville de Paris propose un service d'aide aux victimes des manifestations

Bien qu'incompétente en matière d'ordre public et non conviée à une table ronde sur le sujet jeudi, la Ville de Paris a estimé « légitime » d'organiser sa propre concertation en tant que collectivité touchée depuis les « gilets jaunes » par « les manifestations émaillées de débordements violents, de dégradations de commerces et du mobilier urbain, d'exactions de groupes violents et d'affrontements inacceptables avec les forces de l'ordre », écrit-elle dans son rapport.

Parmi les 20 recommandations formulées au ministre de l'Intérieur, la municipalité propose que la future police municipale parisienne (PMP) agisse immédiatement après les manifestations qui dégénèrent « en appui des commerçants sinistrés lorsque nécessaire, mais aussi des riverains dont l'environnement urbain est parfois bouleversé ».