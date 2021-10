Paris lance une carte interactive pour soutenir les petits commerçants

Cette carte permettra d'offrir une visibilité aux commerçants de proximité et de valoriser des dispositifs alternatifs (livraison et/ou retrait de commande) auprès des Parisiens et Parisiennes. Les commerçants souhaitant être référencés peuvent s'inscrire sur la carte en remplissant le formulaire sur paris.fr

Par ailleurs, les 7 et 8 novembre prochain, la Maire de Paris a souhaité proposer aux librairies d'investir 97 stands mis à leur disposition gracieusement sur 38 marchés de la capitale afin de leur permettre de conserver un lien avec les Parisiens et les Parisiennes, dans l'attente de leur réouverture. Aucune vente sur place ne sera autorisée mais ils pourront faire connaître les dispositifs alternatifs qu'ils ont mis en place. Les libraires souhaitant participer au dispositif peuvent adresser leur candidature.