La Ville lance l'appli « Paris taxis »

Ils représentent une alternative indispensable aux déplacements en véhicule particulier. Depuis le 1er octobre sur iPhone et Android, cette nouvelle application, entièrement gratuite, facilite la mise en relation entre les clients en stations et les taxis parisiens. Les clients peuvent savoir en temps réel si des taxis sont présents dans les 120 stations parisiennes et préciser leurs besoins particuliers : bagages, nombre de voyageurs, etc. De leur côté, les 18 000 taxis parisiens peuvent localiser les clients en attente.

La Ville de Paris s'est engagé parallèlement à renouveler le mobilier et les outils de travail des taxis. Dès la fin 2014, les 120 stations parisiennes seront progressivement équipées d’un nouvel abri-voyageurs et d’un mat Signal qui permettra de les repérer facilement de jour comme de nuit.