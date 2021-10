La Ville de Paris vote son budget 2021

Avec un budget annuel avoisinant les 10 milliards d'euros, et une dette estimée à 7,05 milliards d'euros fin 2021 (contre 6,4 milliards d'euros fin 2020), la Mairie de Paris a déploré une baisse de ses ressources, et un « désengagement » de l'État. « Ce budget mène Paris droit vers la faillite, le surendettement et l'augmentation des impôts et taxes », a regretté Rachida Dati. « 6,5 milliards de recettes fiscales, contre 5,1 en 2013 : en 2021, jamais les Parisiens n'auront été autant taxés. (...) Aux abois, vous n'avez plus qu'une solution : la dette », a fustigé la maire du 7e arrondissement.

Au cours des discussions sur le budget spécial versée à la préfecture de police, le préfet Didier Lallement, présent en conseil, a été chahuté par les élus communistes et Insoumis, qui ont réclamé sa démission. « Vous sollicitez notre approbation par un vote engageant la collectivité parisienne, à déléguer des crédits sous votre responsabilité. Nous ne pouvons aujourd'hui vous accorder cette confiance tant nous réprouvons la politique de maintien de l'ordre à Paris. Votre défiance envers les droits les plus fondamentaux étant totale, notre confiance ne peut vous être accordée », a expliqué lors de la séance Béatrice Patrie (PCF).

« Toute la politique du maintien de l'ordre doit changer. Le caractère systémique, le nombre et l'impunité des violences policières, nous imposent à interroger la chaîne de commandement au plus haut niveau », a estimé le président du groupe communiste, Nicolas Bonnet-Oulaldj. La maire de Paris, réagissant en séance a affirmé que sur « les questions relatives au maintien d'ordre, oui, depuis des années maintenant les manifestations sont souvent l'objet de violences liées à des casseurs qui empêchent le droit de manifester (...) oui, la question du maintien d'ordre est une question sur laquelle nous devons travailler et avancer ». « J'ai entendu des mises en causes directes, personnelles du préfet de police. Il se trouve que nous sommes des élus (...) Nous avons à nous adresser aux ministres", et pas au fonctionnaire », a ajouté Anne Hidalgo.