La Ville de Paris se penche sur la question du bien-être animal

Depuis février 2017, la mission “Animaux en ville”, présidée par Pénélope Komitès, adjointe à la maire de Paris, mène une réflexion sur la place des animaux en ville. Plus de soixante préconisations ressortent des échanges entre élus, associations et habitants.

L'adjointe à la maire de Paris mène depuis 18 mois un important travail de concertation avec les élus, les associations, les habitants pour faire de Paris une ville accordant toute leur place aux animaux. Paris abrite aujourd'hui plus de 1 300 espèces animales sauvages parmi lesquelles plus de 150 espèces animales protégées au niveau régional ou national, environ 200 000 chats et 100 000 chiens, mais aussi des nouveaux animaux de compagnie comme des lapins.

Au total, plus de 200 participants ont ainsi pris part aux réflexions de la mission. Aux termes de ces travaux, la mission propose une stratégie déclinée en 61 préconisations, autour de quatre axes : Mieux informer et mieux communiquer sur la place des animaux en ville (21 préconisations) ; Promouvoir le respect et le bien-être des animaux (9 préconisations) ; Renforcer la place de l'animal domestique en ville (19 préconisations) ; Changer de regard sur la faune sauvage en ville (12 préconisations).

Les 61 préconisations seront proposées au prochain Conseil de Paris, en novembre. Il s'agit notamment de créer au sein des services de la ville une mission “animal en ville”, de sensibiliser les enfants sur la place des animaux en ville et de prévoir, dans les marchés publics et les autorisations d'activités de la ville, une clause de respect du bien-être des animaux participant à des activités. Enfin, il s'agit également de prendre part à la lutte contre la maltraitance, l'abandon d'animaux et de favoriser l'adoption responsable des animaux présents dans les refuges.

La Ville de Paris a également engagé un travail avec les circassiens sur la question des spectacles avec animaux sauvages. Le rapport propose de poursuivre ce travail afin d'engager l'accompagnement social et économique nécessaire pour une transition vers des spectacles sans animaux sauvages dans un délai raisonnable à déterminer avec ces derniers.