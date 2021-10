La Ville de Paris réfléchit à une relance culturelle pour l'été

Alors que les lieux culturels sont fermés depuis le 30 octobre pour cause de pandémie, la Mairie entend organiser spectacles et concerts « au plus près des habitants » : cours d'écoles et d'immeubles, résidences pour personnes âgées, centres d'hébergement, hôpitaux, parcs, bois, stades et piscines...

L'appel à projets, qui concerne toutes les disciplines du spectacle vivant, est ouvert jusqu'au 4 mai pour des événements à programmer entre le 21 juillet et le 29 août dans la capitale.

Les collectifs retenus par l'appel à projets devront être professionnels et franciliens. Pour ces spectacles gratuits, ils recevront une subvention allant de 1 000 à 20 000 euros, selon l'ampleur du projet. La Mairie a recensé plusieurs centaines de lieux, mais les compagnies pourront en proposer d'autres. Tous les événements dans l'espace public sont soumis à l'accord de la préfecture de police.

En dehors de l'appel à projets, d'autres événements pourraient avoir lieu tout l'été, voire dès le printemps si les conditions le permettent, dans le cadre de "l'été culturel" voulu par la Ville.