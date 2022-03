La ville de Paris propose d’attribuer la citoyenneté d’honneur à Kiev

La maire de Paris et actuelle candidate à l’élection présidentielle Anne Hidalgo soumettra au vote du prochain Conseil de Paris, la reconnaissance de la citoyenneté d’honneur à la ville de Kiev. La capitale ukrainienne subit depuis plusieurs jours désormais les assauts de l’armée russe. Anne Hidalgo et la mairie de Paris souhaitent ainsi « rendre hommage aux habitantes et habitants qui font preuve d’un courage exceptionnel ». La mairie souhaite également que Paris accueille les réfugiés ukrainiens. La maire de Paris affirme que les services d’hébergements d’urgence mettent tous les moyens en œuvres pour accueillir les réfugiés ukrainiens. « A travers la citoyenneté d'honneur, c'est la tradition de ville-refuge que Paris revendique, et le devoir d'hospitalité envers celles et ceux qui n'ont d'autres choix que l'exil pour exercer leurs droits fondamentaux », explique la municipalité.

Toujours pour affirmer un soutien à l’Ukraine, la ville a décidé d’illuminer plusieurs de ses monuments des couleurs du drapeau ukrainien comme l’Hôtel de Ville ou encore la tour Eiffel.