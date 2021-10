La Ville de Paris et l'État lancent l'Open data taxis

La Ville de Paris a lancé une nouvelle version de son application « Paris Taxis », qui contribue à la modernisation de l'usage des taxis à Paris. Ce lancement coïncide avec l'ouverture du registre national des disponibilités des taxis au territoire parisien rendu possible par la préfecture de police de Paris et la mission gouvernementale « Le.Taxi ».

La création d'un registre de disponibilité des taxis a été introduite par la loi, et mise en œuvre par une équipe ministérielle dédiée. C'est à partir de ce travail qu'a été créée la plateforme numérique « Le.Taxi ».

Ce registre de disponibilité des taxis en Open data permettra aux clients de repérer et de commander les taxis enregistrés à partir d'un smartphone. La géolocalisation des véhicules, rendue possible par le registre national des disponibilités, a permis de révolutionner l'application « Paris Taxis » de la Ville, disponible sur smartphone (Androïd et Apple).

Cette nouvelle application offre désormais la possibilité, très attendue par les professionnels et les usagers, de héler un taxi en maraude à proximité ou en station. Ce nouveau service sera accessible non seulement sur l'ensemble du territoire parisien mais également sur l'ensemble du territoire national.