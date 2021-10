La Ville d'Issy-les-Moulineaux et les grandes entreprises mobilisées pour l'emploi des jeunes

Cette convention a pour ambition de renforcer les liens entre les entreprises et la ville, à travers un dispositif de priorisation des opportunités professionnelles au bénéfice des jeunes isséens, étudiants et récemment diplômés.

Nombre d'entre eux sont en effet à la recherche d'un stage, d'une alternance ou d'un emploi. L'objectif est donc de créer un partenariat actif, en lien avec le dispositif “Emploi jeunes”, mis en place par la ville en janvier dernier via une plateforme en ligne ((https://emploi-jeunes.issy.com/), qui permet aux 18/30 ans de déposer leur CV et de remplir un formulaire précisant le type de recherche : stage, alternance ou emploi, ainsi que leur niveau d'étude ou le domaine professionnel.

Les entreprises s'engagent également à participer aux dispositifs de sensibilisation des jeunes Isséens aux réalités du marché du travail, et aux spécificités liées à leur domaine d'activité : forums locaux de l'orientation et de l'emploi, de l'alternance, visites auprès des collégiens, lycéens et étudiants scolarisés sur la ville, etc.