La Ville adopte un plan de soutien pour l'activité économique

Pour les entreprises, notamment les commerçants et les artisans, sont actées :

- une exonération de six mois de loyers « chez nos bailleurs » pour les TPE fermées et les associations. Pour les autres acteurs, une exonération, pouvant aller jusqu'à six mois, sera prévue, en fonction de l'impact de la crise sur leur chiffre d'affaires. Ces exonérations sont estimées à près de 75 millions d'euros.

- une exonération de six mois de droits et redevances (droits de voirie, terrasse, étalage, redevance de déchets non ménagers, redevances taxis) représentant une exonération de 40 millions d'euros.

- 6 millions d'euros sont débloqués pour aider en investissement pour les commerces, artisans, entreprises culturelles, et jeunes entreprises innovantes.

- une enveloppe de 5 millions d'euros a été décidée pour financer un plan de soutien en direction du secteur du tourisme.

- les acteurs de l'ESS seront également aidés à hauteur de 4 millions d'euros.