La vente aux enchères publiques des NFT et ses enjeux

“The Prohibited Auction”, organisée par la maison de vente FauveParis et prévue à l’origine une quinzaine de jours plus tôt, avait été annulée en raison de l’absence de législation concernant la vente publique de biens meubles incorporels et suite au rappel à l’ordre du Conseil des ventes volontaires, autorité de régulation du secteur[1].

Jusqu’au 1er mars 2022, la loi française et son interprétation par la doctrine limitaient en effet aux seuls biens meubles corporels la possibilité d’être vendus aux enchères par des opérateurs de ventes volontaires, soit les maisons de vente.

Le 28 février 2022, le Président de la République a promulgué la loi n° 2022-267 visant à moderniser la régulation du marché de l’art, après adoption en deuxième lecture par le Sénat, rendant ainsi légales les ventes aux enchères publiques de NFTs et permettant à la France de rester en tête de ce marché concurrentiel[2]. Loin d’être une révolution du marché de l’art, en comparaison avec les pays anglo-américains, ce nouveau cadre juridique fait naître des nouvelles perspectives mais aussi de nouveaux risques pour la profession.

Comment l’arrivée des NFT sur le marché de l’art et dans le secteur des ventes aux enchères transforme-t-elle le cadre juridique des maisons de ventes aux enchères et le métier des commissaires-priseurs ?

La refonte de la régulation du marché de l’art pour s’adapter aux nouveaux enjeux numériques

Bien que la loi du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l’art ne s’impose pas comme une réforme profonde de la législation française en matière de ventes volontaires, elle intervient à point nommé dans la construction et l’adaptation du marché de l’art aux nouvelles tendances digitales. Pourquoi était-il si urgent et indispensable d’adopter une nouvelle législation française ?

Avant 2022 : l’exception française

Les questions relatives aux NFTs ne datent pas d’hier ; mais les interrogations quant à la possibilité de les vendre lors d’enchères publiques sont devenues prédominantes, notamment suite à la vente record d’un NFT relié à l’œuvre de crypto-art Everyday : the First 5000 days de l’artiste américain Beeple, adjugée 69,3 millions de dollars chez Christie’s le 11 mars 2021.

A ce moment-là, la France constituait une exception en raison du vide juridique qui entourait les ventes publiques de biens meubles incorporels. A la lecture des dispositions du Code de commerce, le Conseil des ventes volontaires et les acteurs du marché plaidaient pour une interdiction d’organiser des ventes aux enchères de NFTs en France, en raison de leur désignation juridique incertaine. En effet, le droit français réservait la vente volontaire de meubles en enchères publiques aux seuls biens mobiliers corporels, conformément aux articles L.320-1 et L.321-1 du Code de commerce et à l’article 528 du Code civil qui définit les biens meubles par nature[3].

Le Conseil des ventes volontaires s’était d’ailleurs positionné en ce sens dans le cadre du rapport Barthalois présenté le 20 janvier 2022 et qui rappelait que l’activité de vente volontaire aux enchères publiques était réservée aux « meubles et effets mobiliers corporels ». Il formulait en ce sens six propositions afin d’adapter le droit français à ce marché émergent, parmi lesquelles la précision indispensable du régime juridique propre aux NFTs et la libéralisation des ventes volontaires en étendant le régime aux biens meubles incorporels[4].

D’une part, si l’on s’attache à définir les NFTs - ou “non-fungible tokens” - ceux-ci sont considérés comme des biens numériques pouvant être achetés et vendus sur des plateformes dédiées et pouvant prendre la forme d'actifs numériques, tels que des images, des enregistrements musicaux, des objets virtuels, des collections de données et même des œuvres d'art. Ils sont considérés comme des actifs numériques non-fongibles dont l’information relative à leur unicité est encryptée sur la blockchain sous forme de jeton, ce qui permet d’offrir un moyen plus sûr pour les propriétaires de numériser leurs actifs et pour les autres de prouver leur authenticité. Il existe plusieurs types de NFT mais le plus fréquemment rencontré est constitué par un « fichier de métadonnées contenant des informations codées avec une version numérique de l’œuvre qui est tokenisée »[5].

D'autre part, en novembre 2021, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (“CSPLA”) s’est vu confier par le ministère de la Culture la difficile mission de définir la qualification juridique et le régime des NFTs en France. Notamment, on peut lire dans le rapport que « En droit, le JNF [jeton non-fongible] demeure très difficile à qualifier avec exactitude. Il ne s’apparente ni tout à fait à un jeton tel que défini par le code monétaire et financier, […] ni, sauf exception, à une œuvre d’art au sens du code de la propriété intellectuelle, […], ni à un certificat d’authenticité »[6].

Pour autant, selon Artprice, 300 lots NFT ont été vendus aux enchères publiques en 2021, représentant ainsi 1,5% du marché de l’art mondial, chiffre qui tend nécessairement à grimper avec le développement des métavers[7].

Cette nouvelle donne a obligé les maisons de vente à redoubler d’inventivité pour contourner cette exception française et participer à la révolution numérique du marché de l’art. Afin que la vente ne porte pas uniquement sur un bien incorporel, des maisons de vente françaises, comme Aguttes, ont associé un support matériel, clés USB ou tirages papiers, au bien immatériel. Ainsi, le 21 décembre 2021, au cours d'une vente aux enchères historique, Claude Aguttes, commissaire-priseur, a vendu le tout premier SMS à avoir été envoyé dans le monde pour la modique somme de 132.680 euros au groupe Vodafone. Le NFT “Joyeux Noël” accompagnait une installation en acrylique et technique mixte mettant en scène le téléphone mobile qui a reçu le premier sms, permettant au bien incorporel de présenter un caractère accessoire vis-à-vis du bien corporel effectivement vendu, et constituant ainsi une exception ingénieuse mais légale sous l’empire du droit antérieur[8].

Les apports du texte : une transformation subtile du cadre juridique des ventes

En 2021 - et pour la première fois - le produit des ventes aux enchères publiques en France a atteint le chiffre record de 4 milliards d’euros, plaçant la France à la 4ème place du marché mondial. Il apparaît alors urgent d’adapter le droit français à ce nouveau marché numérique afin que les maisons de vente françaises restent compétitives[9].

Dès février 2019, la Sénatrice Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, a déposé une proposition de loi pour réformer la régulation des ventes aux enchères en France, afin d’améliorer l’attractivité du secteur français des ventes volontaires et permettre aux maisons de vente de s’imposer sur ce marché concurrentiel.

Suivant les recommandations de la note Barthalois, le Sénat a adopté en deuxième lecture la loi visant à moderniser la régulation du marché de l’art le 22 février 2022, publiée au Journal Officiel le 28 février 2022. Selon le rapport du Sénat, “l’ambition de cette proposition de loi, très attendue par la profession, était de réformer en profondeur le système français de régulation des ventes volontaires de meubles aux enchères” et de fixer un cadre juridique plus précis[10].

La principale modification apportée par la loi, et s’il fallait n’en retenir qu’une concernant les NFTs, est celle de l'article 5 qui modifie les articles L.320-1 et L.321-1 du Code de commerce, élargissant ainsi le régime des ventes volontaires aux biens incorporels et permettant de ce fait aux maisons de vente de se saisir du marché en toute légalité[11]. Dès lors, vont pouvoir être vendus aux enchères publiques des marques, des brevets, des licences, des fonds de commerce ou encore des NFTs.

Au cœur de ce texte figure également le changement de gouvernance de la régulation des maisons de vente, via la création d’un Conseil des maisons de vente se substituant à l’actuel Conseil des ventes volontaires comme autorité de régulation. Un autre apport de la loi concerne l’adaptation de la règlementation professionnelle à la création du cadre des commissaires de justice, conséquence de la loi Macron de 2015. Le rétablissement des qualificatifs de commissaire-priseur et de maison de vente, dans - et hors - de la salle de vente était attendu des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères[12].

Une modification inédite du métier des commissaires-priseurs et de nouveaux défis

Le rôle des commissaires-priseurs a donc été élargi à la vente des NFTs aux enchères. Toutefois, une question se pose : la valeur-ajoutée du commissaire-priseur réside dans l’authentification d’une œuvre et son estimation. Mais étant donné la nature même d’un NFT, quel est l’apport de l’expertise du commissaire-priseur ? Comment son rôle se transforme-t-il ?

Authentification et estimation, le corps du métier de commissaire-priseur bouleversé

Les maisons de ventes aux enchères se sont modernisées ces dix dernières années, dans un premier temps avec les ventes en ligne et l’élargissement des biens mis en vente (sneakers, comics...). Aujourd’hui, certaines ventes sont complétement dématérialisées, comme en témoigne la vente dans un métavers réalisée par la maison Aguttes, “The Unvirtual Sale”, début 2022. Le métier de commissaire-priseur doit évoluer avec son époque, ce qui explique l’arrivée et l’adaptation de la loi aux NFTs vendus aux enchères. Toutefois, l’univers des NFTs, intrinsèquement lié aux crypto-monnaies, n’est pas sans risque et transforme le métier des maisons de ventes.

Comme nous l’avons évoqué précédemment, Christie's a organisé en mars 2021 une vente aux enchères pour un NFT associé à une œuvre numérique d'un artiste non représenté - c’est à dire ni par une galerie ni par un agent, ce qui est le plus courant en matière de représentation d’artiste vivant – du nom de Beeple. Etant donné cette particularité, le NFT Everyday : the First 5.000 days a été mise en vente sans estimation avec une enchères de départ fixée à 100 dollars. La vente a été conclue pour 69,3 millions de dollars, battant ainsi un record et faisant de Beeple (un artiste inconnu du grand public et qui n’avait jusqu’alors réalisé aucune vente) le troisième artiste vivant le plus cher au monde. Everyday : the First 5.000 days est une œuvre d’art dématérialisée, commencée en 2007 ; elle rassemble 5000 images numériques mises en ligne chaque jour sur son compte Instagram par l’artiste durant plus de 13 ans[13].

La vente aux enchères a été assurée par Christie's et la plateforme de vente aux enchères Nifty Gateway. Elle a attiré des acheteurs du monde entier. Ce fut également l'occasion de mettre en lumière le mouvement de l'art numérique et de montrer son potentiel.

Plusieurs questions juridiques se posent lorsqu'un NFT associé à une œuvre numérique, telle que celle de Beeple, est proposée aux enchères chez Christie's. Celle déjà de la propriété intellectuelle : il est important de s'assurer que l'œuvre est bien protégée par le droit d'auteur ou par un autre droit de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle est en jeu car la vente aux enchères porte sur un NFT associé à une œuvre originale et protégée par le droit d'auteur. Ensuite, celle du droit des acheteurs : ont-ils conscience que l’achat d’un NFT n’entraine pas automatiquement la transmissions des droits d’auteur attachés à l’œuvre, mais "simplement" les métadonnées associées à l’œuvre ? Ensuite, la vente doit bien sûr respecter le droit des contrats : il est important de s'assurer que le contrat entre l'acheteur et le vendeur est clair et n'est pas abusif. Enfin, en matière de responsabilité, les personnes impliquées sont clairement responsables de toute utilisation abusive de l'œuvre[14].

Dans le cas de cette vente, l’utilisation d’une NFT pour une vente aux enchères est sujette à un certain nombre de clauses : une clause de garantie et de représentation signée par le vendeur et les acheteurs pour garantir la légitimité de la propriété du NFT et le droit de mettre celui-ci aux enchères ; des conditions de vente détaillées, qui décrivent les modalités de la vente et le processus de paiement ; une clause de résolution des litiges si ceux-ci surviennent ; une clause de confidentialité s’appliquant à toutes les informations fournies par les parties concernées ; et enfin une clause de non-responsabilité limitant la responsabilité de Christie’s pour toute réclamation ou pour tout dommage ou perte liée à la vente aux enchères ou au NFT. Qu’en est-il alors de la responsabilité solidaire du commissaire-priseur et de l’expert dans un contexte où son rôle d’authentificateur est remis en question ?

Dans le cas de la vente du Beeple, nous observons que l’œuvre n’a pas reçu d’estimation : après l’authentification de l’œuvre, le métier du commissaire-priseur est de donner une estimation, assisté parfois d’un expert. De cette estimation découle des règles stipulées dans les contrats des vendeurs. Par exemple, un vendeur peut émettre un “prix de réserve”, au maximum égal à l’estimation basse, qui sera connu au moment de l’enchère par le commissaire-priseur qui “tape” la vente. Cela signifie que si les enchères n’atteignent pas ce prix de réserve, il n’y aura pas d’adjudication : l’objet n’est pas vendu. Mais sera-t-il possible à l’avenir de donner des estimations ? Qu’en est–il alors du contrat des vendeurs ? Pourront-ils fixer leur prix de réserve sans estimation ? Le marché des NFTs est réputé volatile, d’autant qu’il est très lié aux cryptomonnaies. Comme le précise M. Barthalois dans sa note, “Naturellement, considérer que le prix, l’argent, sont étrangers au marché de l’art traditionnel n’a pas de sens. Mais, placer ces éléments aussi en avant, dans le cas de NFT, donne le sentiment que la spéculation est intrinsèquement liée à ce marché, avant même toute considération d’ordre esthétique s’agissant de la question des œuvres”[15].

Sera-t-il possible pour les commissaires-priseurs de fixer un jour des estimations réalistes et donc une cote pour ces œuvres digitales ? Le marché des NFTs n’est-il pas trop spéculatif pour ça ?

La vente du Beeple, suivie en ligne par plus de 22 millions de spectateurs, constitue un moment charnière dans le développement du marché de l’art numérique. Les ventes attirent les foules : par exemple, la vente de la collection de Grimes en moins de 20 minutes pour 5,8 millions d’euros. La maison Christie’s a vendu plus de 150 millions de dollars de NFT en 2021 et a commencé à vendre aux enchères des NFT en acceptant la cryptomonnaie Ethereum (« ETH ») comme moyen de paiement. Sotheby’s, de son côté, a réalisé en 2021 sa première vente libellée en ETH d’un NFT associé à l’œuvre du célèbre street-artiste Banksy, pour 12 millions de dollars. Quant à la collection Bored Ape, elle a généré 24 millions de dollars[16].

Ces ventes n’ont toutefois pas eu lieu en France. C’est bien depuis la parution au Journal officiel de la nouvelle loi que les maisons de ventes françaises ne sont plus limitées aux œuvres "corporelles" et peuvent proposer de l'art numérique, et c’est la jeune Maison Fauve Paris qui a inauguré le 10 mars dernier cette révolution dans le monde de l'art.

De nouveaux risques pour les maisons de ventes, les acheteurs et les vendeurs

Quels sont alors les risques pour l'acheteur ? Il persiste encore un flou juridique (et non artistique) dans de nombreux pays qui n'ont pas encore mis en place d’encadrement juridique spécifique aux NFTs, ce qui signifie que la légalité de leur acquisition et leur utilisation peuvent varier en fonction du pays. De plus, comme nous l’avons déjà souligné, l’absence de cession automatique des droits sur l’œuvre à laquelle est associé le NFT interdit à l’acquéreur de ce dernier toute opération économique sur l’œuvre elle-même, à moins qu’un (smart) contrat stipule différemment.

En outre, comme les NFTs sont stockés sur la blockchain, ils sont vulnérables aux pirates informatiques et aux tentatives de vol de fonds. Il faut donc s’assurer que l’œuvre n'a pas été « volée » ou falsifiée, et que le vendeur du NFT est bien titulaire des droits d’auteur. Il n'existe par ailleurs aucune garantie légale ou juridique que le NFT acheté à l'enchère sera livré à l'acheteur. Un autre risque qui apparaît, et qui était plus rare lors des ventes d’œuvres corporelles, est le risque de fraude : les acheteurs doivent être conscients des tentatives de fraude qui peuvent toucher les enchères de NFT[17].

Le marché des NFTs est en outre encore très jeune et les prix peuvent fluctuer rapidement : il existe un risque de perte de valeur associé à l'achat de NFTs aux enchères. En 2021, quand le marché des cryptomonnaies s’est effondré, le marché des NFTs s’est également contracté (-75% de transactions), d’après la plate-forme de veille Chainalysis[18].

L’enjeu pour les maisons de ventes aux enchères est donc important : ces maisons, tout comme les musées et les galeries, sont des “prescripteurs d’art”. Le passage d’un objet matériel ou immatériel en maison de vente, en musée ou en galerie fait de l’objet en question une œuvre d’art. En mesurant plusieurs passages d’un artiste sous le marteau d’un commissaire-priseur, une cote lui est attribuée. Les maisons de ventes ne risquent-t-elles pas de n’être plus “prescriptrices” mais soumises au marché spéculatif des NFTs, si ce n’est des cryptomonnaies, à l’avenir ? Le marché est d’autant plus bouleversé que des NFTs en vente pour la première fois, à l’instar de la vente de Beeple en décembre 2020 chez Christie’s, arrivent aux enchères : elles n’ont donc pas de cote. Ordinairement, le marché des enchères est celui du “second marché”, par opposition au “premier marché”, celui des galeries, où une œuvre est vendue pour la première fois. En faisant passer en vente des œuvres NFTs jamais vendues auparavant, il est difficile pour les maisons de se faire une idée de la cote, de l’estimation, et même de la demande. Or le travail du commissaire-priseur est aussi de s’assurer de la présence d’enchérisseurs : le travail des opérateurs des maisons de ventes devient ainsi beaucoup plus incertain, et soumis à un nouveau marché plus complexe.

Enfin, les risques concernant le droit d'auteur transforment le travail des maisons de ventes. En effet, un NFT peut être associé à une œuvre dont le titulaire des droits d’auteur n’a pas donné son accord, ou à une création s’avérant être une contrefaçon d’une œuvre protégée préexistante, ou d’un bien immatériel protégé par un droit de propriété industriel (en particulier un droit de marque)[19]. Ainsi, en décembre 2021, la maison Hermès, plus spécifiquement Hermès International, a lancé des poursuites judiciaires contre l’artiste digital Mason Rothschild pour avoir créé et vendu 100 NFT représentant des sacs inspirés du modèle iconique de la marque, le “Birkin”[20]. Et même si le NFT est bien associé à une œuvre protégée, avec l’accord du titulaire des droits d’auteur, l’acquéreur de ce NFT ne dispose pas pour autant des droits.

Ainsi,même si un cadre juridique a été institué pour rendre légale la vente de NFTs en 2022, le métier des maisons de ventes est transformé par l’arrivée des NFTs sur le marché de l’art et de nouveaux risques apparaissent. La corrélation entre le marché ultra-spéculatif des cryptomonnaies et des NFTs soumet le marché de l’art et ses acteurs à certains risques, notamment de volatilité, et ce d’autant plus que le statut juridique des NFTs est loin d’être stabilisé. Vers une disparition du métier traditionnel du commissaire-priseur ?

