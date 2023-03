La troisième promotion de l’Accélérateur Construction dévoilée

Lancé par la Direction générale des entreprises (DGE) et BpiFrance dans le cadre de France 2030, l’Accélérateur Construction a dévoilé sa troisième promotion. Ce programme d’accompagnement, qui s’adresse aux entreprises de 10 à 250 employés réalisant un chiffre d’affaires compris entre 2 et 100 millions d’euros, est accessible aux entrepreneurs dont l’entreprise fait partie de la filière construction et cible les industriels de la construction, les entreprises du BTP et les entreprises de services s’adressant au secteur.

« Nous sommes ravis de lancer la troisième promotion de cet Accélérateur à destination des entreprises de la filière de la Construction. Grâce à ce programme, nous continuons à accompagner des entreprises de toutes tailles dans leur développement en tenant compte des grands défis que la filière doit relever », a déclaré Guillaume Mortelier, directeur exécutif en charge de l’Accompagnement chez Bpifrance.

Conseil, formation et mise en relation

Ainsi, avec le soutien du Conseil national de l’industrie, de la Banque des territoires, de RXFrance, du pôle de compétitivité Fibres Energivie et du CCCA-BTP, 30 PME à fort potentiel de croissance, implantées sur tout le territoire français, bénéficieront d’un accompagnement intensif durant 18 mois, adapté aux enjeux spécifiques de croissance et de structuration, alliant conseil, formation et mise en relation. Parmi elles, neuf entreprises basées en Île-de-France intégreront cette nouvelle promotion. Il s’agit de Comodis, Alcena, Delta Constructions, Exia Production, Kaliti, Ravier Riccoboni, SMT, Twelve Group et Vivanbois.

« Le bâtiment de demain sera numérisé, durable et inclusif »

Cette nouvelle promotion a pour mission de répondre aux trois grands axes de transformation de la filière construction, c’est-à-dire d’adapter sa stratégie et ses leviers opérationnels, d’accroître sa productivité par l’innovation, d’entreprendre et de structurer sa transition vers le bas carbone et, plus largement, vers une faible empreinte écologique. Avec ce dispositif, la DGE et BpiFrance entendent se mobiliser pour que la filière construction s’inscrive dans une trajectoire zéro carbone à horizon 2050 et dans l’objectif d’une imperméabilisation nette zéro des sols. Pour y parvenir, elles souhaitent appuyer le développement des entreprises sur une vision renouvelée de la filière : « le bâtiment de demain sera numérisé, durable, et inclusif ».