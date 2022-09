La troisième édition du WeToo Festival

Le WeToo Festival est une programmation pluridisciplinaire mêlant aussi bien des propositions artistiques que des temps d’échanges et de réflexion qui s’adresse aux enfants, aux adolescents ou aux adultes. Le concept s’articule autour de deux notions : le féminisme et la famille.

Ainsi, cette 3e édition propose la poursuite de réflexions collectives et joyeuses autour des enjeux d’égalité à l’aune d’un féminisme intersectionnel.

Ateliers, tables rondes et universités

Le festival perçoit la révolution féministe comme une révolution politique et créative qui s’inscrit dans un continuum de pensée, de travail, de réflexion et d’expertise. C’est pourquoi en parallèle d’une programmation artistique, des tables rondes et des ateliers sont proposés pour ouvrir le débat sur des questions spécifiques, de la sexualité à la gestion financière.

Chaque rendez-vous fait écho aux thématiques abordées dans les spectacles et vient approfondir ou révéler une problématique du féminisme.

Tout au long du festival, dans les allées de la Cité fertile, les associations féministes, une librairie féministe ‘‘Les mots à la bouche’’ avec un programme de dédicaces, un marché écoféministe, de la restauration et des bars seront à découvrir.

Programme

Vendredi 9 septembre :

16 heures – ‘‘Liza et moi’’ , un spectacle pour adolescent sur la relation entre mères et filles, centré principalement sur les thématiques de l’éducation et la transmission

19 heures 30 – ''À nos humanités révoltées'' , Discours d'ouverture par l'équipe du WeToo Festival suivi d'un spectacle afroféministe qui s'inscrit dans une pluralité de voix s'affirmant davantage dans l'espace public, numérique, médiatique, politique et artistique en France.

20 heures 30 – Concert de rap insurrectionnel ''Neige'' . Le groupe présente leur premier EP produit avec humour et véhémence pour porter le brasier d'une révolution.

21 heures 30 – Le cabaret burlesque engagé ''Culottées'', pour un spectacle politique et pailleté où se mêlent danse, humour et effeuillage.

Samedi 10 septembre :

14 heures 45 – Spectacle jeunesse ‘‘L’Odyssée d’Alysse’’ présente une épopée musicale.

15 heures – Spectacle ''Au bonheur des vulves'' pour une conférence interactive et casser les tabous sur le sujet.

16 heures – ''La casse'' , un solo de hip-hop sur « le jour d'après ». Nawel Bounar tente de retranscrire les sensations qui ont marqué son premier jour de matrescence.

16 heures 30 – ''La fille'' , un spectacle seul en scène burlesque, drôle et dramatique interprété par Mélodie Le Bihan.

18 heures – Le concert de Faustine Do , poétique et percussif.

, poétique et percussif. 18 heures 45 – Concert de soul à la harpe de Sophye Soliveau

19 heures 30 – Une messe néo-gospel explosive par l’artiste solaire Frieda

20 heures – DJ set jusqu’à 23 heures

Dimanche 11 septembre :

13 heures 30 et 16 heures - Concert de samba par la troupe ‘‘Les meninas’’ , composée que de femmes.

15 heures - Spectacle jeunesse ''Kéo, la princesse qui n'aimait pas les princes'' . Une comédie rythmée, moderne et engagée.

16 heures 30 – ''Le grand loto des artistes oubliés'' , grandeur nature, imaginés à partir d'œuvres d'artistes méconnues du grand public.

, grandeur nature, imaginés à partir d’œuvres d’artistes méconnues du grand public. 17 heures – Elodie Milo propose, à travers un spectacle jeunesse, les ‘‘ Berceuses autour du monde’’.

18 heures – Concert ''La queerale'' qui est un espace privilégié d'expression pour les chanteurs amateurs queer.

qui est un espace privilégié d’expression pour les chanteurs amateurs queer. 18 heures 45 – Dernier spectacle du festival ‘‘Boulevard du queer’’ où un couple de femmes décide de créer sa propre émission de théâtre.

Porté par la compagnie ‘‘Mi-Fugue Mi-Raison’’ dont la directrice artistique est Caroline Sahuquet, le WeToo Festival s’est créé et se développe sous l’impulsion de 6 femmes artistes ou gravitant autour du spectacle vivant, toutes animées par une dynamique résolument féministe aussi bien dans la pratique de leur métier que dans leur vie intime.