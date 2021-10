La transformation numérique des métiers du droit poussée par le Covid-19

Comme l'explique Nicolas Bustamante, PDG et cofondateur de Doctrine : « Pour s'adapter à ce contexte, de nombreux professionnels du droit ont dû réaliser une transition numérique à marche forcée, se tournant vers les outils technologiques déployés par les legaltechs comme Doctrine. C'est en redoublant d'efforts, tous ensemble, que nous mènerons à bien la transformation numérique du système de justice en France ».

Le confinement a accru les difficultés liées à l'exercice professionnel

Le confinement lié à la crise du Covid a rendu beaucoup plus difficile la communication des avocats avec les juridictions, et parfois même avec leurs clients. Pour une très large majorité d'entre eux, le confinement a accru les difficultés liées à l'exercice de leur métier.

De fait, 88 % des avocats déclarent que depuis cette crise, l'exercice de leur métier est plus difficile qu'avant. Plus de la moitié d'entre eux (58 %) estiment même qu'il est « beaucoup plus difficile qu'avant ».

L'accès à l'information juridique insuffisant

Que ce soit en période de confinement ou non, l'accès à l'information juridique est toujours aussi difficile. Alors que 54 % des avocats considéraient l'an dernier que cet accès n'était pas satisfaisant, c'est aujourd'hui 56 % des avocats qui partagent cet avis.

Avec l'inflation législative qui a accompagné la crise (près d'une cinquantaine d'ordonnances sont parues en quelques semaines), les professionnels du droit ont été davantage sollicités pour analyser le cadre juridique mouvant. Accéder à une information juridique plus personnalisée et pertinente est devenu un enjeu majeur pour digérer la quantité d'information grandissante.

Un consensus est né sur la nécessité d'accélérer la transformation numérique

Si cette situation a révélé l'importance des legaltechs et leur apport complémentaire aux outils classiques, elle met davantage en exergue l'importance criante d'une transformation numérique des métiers du droit. Ainsi, 81 % des avocats partagent cet avis.

Gagner du temps, simplement

Concrètement, le bénéfice associé au gain de temps constitue pour les avocats le domaine pour lequel l'accélération de la transformation numérique est prioritaire. Une majorité des interviewés (54 %) cite en effet en premier soit la simplification des procédures liées à leur activité (35 % en premier) soit la rapidité de réalisation des tâches (25 % en premier).

Les chantiers prioritaires

Les chantiers prioritaires pour la transformation numérique de la justice et de leur métier identifiés par les avocats sont :