La Tour Triangle verra bien le jour à l’horizon 2026

Au coeur de vifs débats sur l'urbanisme et longtemps repoussé, le projet de construction de la tour Triangle sera finalement réalisé. Très controversé, ce futur immeuble de bureaux de 42 étages et 180 mètres de haut conçu par les architectes Herzog & de Meuron s'imposera pourtant en limite sud de Paris, à la Porte de Versailles.

Pressé par la mairie à signer le bail à construction avant novembre, « faute de quoi le projet serait remis en question », le géant international des centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé lundi 1er novembre que le chantier démarrerait « d’ici la fin de l'année » grâce soutien financier d'Axa IM Alts (division de l'assureur français dédiée aux investissements alternatifs), pour s’achever à l’horizon 2026.

Vivement contre le projet depuis sa genèse, les élus écologistes de la Mairie de Paris ont réitéré leur position mardi 2 novembre dans un communiqué dénonçant un projet « anachornique et hors sol » car « antiécologique et contraire aux engagements du Plan climat de la Ville de Paris », notamment à un moment où « le développement du télétravail et du co-working a bouleversé l’immobilier tertiaire » et où « plus de 4 millions de m2 de bureaux sont vacants sur le territoire francilien ».