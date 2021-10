La tour Triangle, projet capital pour la CCI Paris – Ile-de-France

La Chambre de commerce et d’industrie réaffirme « son soutien à ce projet innovant, créateur d’emplois (3 000 emplois directs et des milliers d’emplois indirects) dont bénéficieront l’ouest parisien et au-delà, la région toute entière. Cet ensemble s’intègrera dans un vaste projet de restructuration du quartier. La Tour Triangle marquera une nouvelle liaison urbaine entre le 15e arrondissement et les communes d’Issy-les-Moulineaux et Vanves, dans l’esprit du Grand Paris ». Elle considère que le blocage du projet serait un mauvais signal envoyé aux investisseurs étrangers : « l’image du pays en pâtirait inévitablement. Comment dès lors convaincre le monde extérieur que la France est ouverte à toute initiative moderniste ? Par ailleurs, en cette période de crise économique persistante, peut-on se passer d’un projet créateur de nombreux emplois, permettant de renforcer la place de Paris dans la compétition internationale ? »