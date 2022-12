La Tour Hekla inaugurée à La Défense

La Tour Hekla a été construite par Bateg, une filiale de Vinci Construction, en réponse à un concours initié par l’aménageur Paris La Défense en 2012. Elle est le fruit de 10 ans de collaboration entre les Ateliers Jean Nouvel et les développeurs Hines et Ag Real Estate et appartient aux investisseurs Amundi Immobilier et Primonial REIM France. L’inauguration de cette tour de 49 étages culminant à 220 mètres de hauteurs s’est déroulée jeudi 1er décembre en présence de Georges Siffredi, président de Paris La Défense et du département des Hauts-de-Seine, de Joëlle Ceccaldi-Raynaud, maire de Puteaux, et de Jean Nouvel, architecte et concepteur de la Tour Hekla.

Procurer un quotidien privilégié aux employés

Composée de 45 000 m2de verre à contrôle solaire et agrémentée de brise-soleil polychromes, la Tour Hekla a été développée pour répondre aux nouvelles aspirations de flexibilité et de confort des actifs sur leur lieu de travail, et aux exigences des entreprises qui souhaitent que leur implantation reflète leur politique RSE. Elle est notamment dotée d’un double hall d’accueil avec un lobby bas de 14 mètres de hauteur, d’espaces intérieures lumineux, d’une hauteur sous plafond de 2,90 mètres, de terrasses et loggias extérieures à chaque niveau, d’un jardin suspendu au sommet, d’un système innovant d’optimisation du traitement de la qualité de l’air intérieur et de vues dégagées sur la capitale, le quartier d’affaires, le bois de Boulogne et l’Ouest parisien, ceux dès les premiers niveaux de la Tour. L’objectif de ces spécificités est de procurer un quotidien privilégié aux employés.

Sobriété foncière et empreinte écologique maîtrisée

La Tour Hekla relève les défis inhérents aux enjeux écologiques, un paramètre capital au sein d’un quartier qui ambitionne de devenir le premier quartier d’affaires post-carbone au monde. L’immeuble possède une faible emprise au sol de 1 900 m² qui démontre la pertinence de la construction en grande hauteur, dans la réduction de l’artificialisation des sols. Cette tour accueille également 650 m² de toiture, dont 50 % végétalisée sous une coiffe métallique de 20 mètres de haut.

De dernière génération, et d’une qualité environnementale « unique », la Tour Hekla vise une triple certification : HQE Exceptionnel, BREEAM Excellent et LEED Platinium, ainsi que le label Effinergie+ pour sa sobriété énergétique.

À lire aussi I https://www.affiches-parisiennes.com/un-premier-rendez-vous-pour-transformer-la-defense-117292.html