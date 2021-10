La Tour Eiffel, en visite virtuelle

La Dame de fer attire chaque année près de 7 millions de visiteurs. Et pour ceux qui ne peuvent pas (encore) se déplacer jusqu'au Champ-de-Mars (7e ardt), Société d'exploitation de la tour (SETE) innove : un site dédié –accessible en quatre langues (Français, Anglais, Espagnol et Portugais) – vient d'être créé par l'Institut culturel de Google pour faire découvrir le monument star de la capitale. Il propose une visite virtuelle du monument, que les équipes de Google ont photographié sous tous les angles, à 360° à l’aide d’une technologie déjà utilisée dans les rues du monde entier ; l’occasion de réaliser également des vues spectaculaires de Paris.



Plongée dans les archives



Autre innovation, les archives iconographiques du monument, inauguré le 15 mai 1889, se dévoilent également en ligne. « La Tour a fourni une cinquantaine de documents d’archives, et Google sa technologie », précise Nicolas Lefebvre, directeur général de la SETE.

Histoire de la construction, premiers visiteurs… On découvre les visages ébahis de premiers touristes ou les boutiques de souvenirs et les restaurants. La Tour se dévoile aussi grâce à une archive exceptionnelle : la voix de Gustave Eiffel a été captée par Thomas Edison, inventeur notamment du cinéma et de l’enregistrement du son.