La Tour de Montlhéry

Comment ne pas être nostalgique de cette époque ? Jacques s’en est allé, Denise est toujours présente, sans nul doute avec la même passion. Finalement, avec elle, grâce à elle, l’esprit et l’ambiance des lieux n’ont jamais varié d’un iota… Le chef, Bernard Noël, arrive, quant à lui, en 1978 avec la philosophie « maison » : une cuisine française traditionnelle, fraîche, franche, gourmande, généreuse, roborative, servie jusqu’à 5h30 du matin le long d’une grande et festive table d’hôtes où l’on se côtoie sans se connaître et où l’on partage, le plus souvent pour le meilleur et pour le rire. C’est à présent Fredo, l’autre pilier des lieux avec 33 ans de présence assidue, qui orchestre les soirées, en compagnie d’une inimitable équipe de serveurs espiègles, farceurs, et de Ravi, le chef de nuit. Fredo ressemble de plus en plus à Jacques, comme pour assurer la succession dans les règles de l’art… Même culte de la moustache, même voix, même faconde, même gentillesse aussi… Sur le comptoir, toujours le tonneau de Brouilly, vendu à la ficelle… L’assiette est aussi généreuse, dans la grande tradition, avec, en entrée, son foie gras, ses charcuteries de terroirs et, pour suivre, son haricot de mouton, son rognon et sa tête de veau, son bœuf gros sel… –tout l’héritage des Halles–, son haddock, ses coquilles, son saumon… Dessert tout aussi pantagruélique, du baba au rhum à la crème caramel, de la mousse au chocolat à l’île flottante. Chez Denise, tout est toujours « hors normes »…