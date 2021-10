La tentation de vendre grandit chez les bailleurs

Selon Barnes, première société internationale d'immobilier résidentiel haut de gamme, « le texte ALUR produit déjà ses effets sur les propriétaires bailleurs. Ces derniers ne veulent plus mettre leurs biens en location et sont de plus en plus nombreux à envisager de vendre. Ils étaient déjà découragés par les charges croissantes, la fiscalité locale galopante et les rendements toujours plus bas »…

Barnes - Thibault de Saint Vincent