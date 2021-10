La Table du Kube : un concept très carré...

Eliot, le chef, et Loïse Goujon, la mixologue, élaborent des alliances improbables, savantes approches de textures, de goûts et de couleurs, proposées avec leur cocktail référent. Cet équipage inusité est visuellement de belle intensité, associé au décor sobre et design des lieux, y compris la terrasse et sa caractéristique statuaire d’ursidés immaculés. Parmi ces choix élégants, retenons le Cosmopolitain (vodka, cointreau, cranberry, citron) associé à sa composition gourmande : tartare de daurade, vanille et truffe blanche, burratina, tapenade noire, sablés parmigiano et millefeuilles de légumes confits. Autre variation remarquable : foie gras poêlé ; chutney ananas rhum ambré ; chiffonnade de pata negra ; manchego ; tagliatelles de fenouil et vinaigrette kiwi, flanquée de son Mojito (rhum, menthe, citron vert), star incontestable des cocktails de saison. Egalement à suivre cette déclinaison toride, joliment associée à l’Orgasmique (cointreau, irish cream, fraise, cerise), unissant sans coup férir carpaccio de bœuf, langoustines & parmesan, frites de patate douce, tomates d’amour au sésame, velouté de carottes et émulsion café. Suivent avec le même bonheur le Matador, la Pinã colada, la L.A. Iced Tea, sans oublier la version Detox, la déclinaison « remise en forme ».