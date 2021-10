La symbolique du futur “Tribunal de Paris”

Selon le ministère de la Justice, ce rapport « résulte d'une réflexion pluridisciplinaire ; magistrats, avocats, universitaires et l'architecte du bâtiment Renzo Piano y ont participé ». L'étude ouvre ainsi de nombreuses perspectives sur la représentation que le citoyen se fait de la justice et l'influence de l'architecture des juridictions sur le ressenti des justiciables.



A la lumière de ce rapport, le garde des Sceaux a choisi de nommer l'édifice actuellement en construction dans le quartier des Batignolles : « Tribunal de Paris » : « Compréhensible par tous, ce nom définit le rassemblement des 20 tribunaux d'instance de la capitale avec le tribunal de grande instance, le tribunal correctionnel, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et le tribunal des affaires de sécurité sociale. »

Au-delà de l'architecture, « ce bâtiment se veut un symbole de la place essentielle de l'institution judiciaire dans la République ».