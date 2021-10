La “Stratégie Paris Piétons”

Comme le rappelle la maire, « les Parisiens sont de grands marcheurs. 60 % des déplacements internes à Paris se font à pied. Seuls 10 % des Parisiens utilisent leur voiture pour aller travailler. Mais si 52 % des déplacements des Parisiens se font à pieds et dans Paris, 56 % de l'espace public est dévolu à la voiture ».

Fruit d'une concertation soutenue et constante, la “Stratégie Paris Ppiétons” s'oriente aujourd'hui autour de cinq chantiers thématiques. Il s'agit tout d'abord de multiplier et de simplifier les continuités piétonnes et d'opérer de nouveaux partages de la voirie. Deuxièmement, de favoriser la diversité d'usages de la rue. Troisièmement, d'élever les standards de confort et de sécurité des espaces publics. Quatrièmement, il convient de repenser l'orientation des piétons dans la ville et enfin, cinquièmement, de conforter la culture piétonne en valorisant la marche urbaine comme un véritable art de vivre.