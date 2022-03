La start-up régionale Compta-Clementine confirme sa position de leader national de l’expertise comptable 100 % en ligne

En ce début d’année, la start-up Compta-Clementine qui arbore le slogan "la compta sans pépins" communique en toute transparence sur les chiffres de son activité et commente les raisons et les choix stratégiques lui ayant permis de devenir leader en France.

« Depuis ma région, la Lorraine, j’ai cofondé à 22 ans, Compta-Clementine, le pure-player de l’expertise-comptable 100 % en ligne devenu aujourd’hui le Leader Français. Et récemment Comptalib, le logiciel comptable en ligne le plus cool du marché. J'ai grandi à Epinal dans les Vosges et nous avons créé l'entreprise à Ludres en Meurthe-et-Moselle puis nous avons déménagé en septembre 2021 à Laxou juste en face de Nancy », commente William Boiché, cofondateur de Compta-Clementine.

« En partant de zéro en Lorraine, nous sommes devenus :

- Leader sur le marché français ;

- Une équipe de + 200 collègues (dont 85 % de Lorrains) ;

- Le fournisseur de + 10 000 clients entrepreneurs.

Plus de 9,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires comptabilisés pour nos clients, cela représente près de 0,5 % du PIB français privé ! C’est amusant de comparer ce genre de données pour voir à quel point nous nous sommes développés ces dernières années, et ce malgré un contexte sanitaire plus que compliqué. Cela permet également de prouver que notre modèle économique fonctionne et que nous répondons à toutes les attentes de nos clients. Car nous sommes clairement le 1er Expert-Comptable en ligne à atteindre cette taille et ces volumes », ajoute l'heureux entrepreneur.