La start-up française Unlatch accélère son développement à l’international avec l’ouverture d’une filiale au Royaume-Uni

Conformément à sa feuille de route stratégique, présentée lors de sa levée de fonds de 5,2 millions d'euros en juin 2020 et portée par la forte croissance de son activité sur son marché historique, en France, Unlatch annonce l’ouverture d’une filiale à Londres, au Royaume-Uni.

Il s’agit de la troisième implantation de la société en Europe après la Belgique (octobre 2019) et l’Espagne (avril 2021). Unlatch renforce ainsi sa position de startup leader européenne sur le marché de la digitalisation des ventes immobilières.

« Nous sommes heureux et fiers, avec la création de cette filiale, d’ouvrir de nouvelles perspectives de croissance pour Unlatch. Les besoins en matière de digitalisation des processus commerciaux et juridiques dans l’immobilier neuf au Royaume-Uni sont aussi importants qu’en France. Notre plateforme, dans une version adaptée à l’environnement juridique britannique, pourra être proposée à tous les promoteurs du pays, avec les mêmes bénéfices en termes de réduction des délais, de facilitation des formalités administratives, d’amélioration de l’expérience client et de gains d’efficacité commerciale pour les promoteurs », commentent François Marill et Thomas Rivoire, co-fondateurs et dirigeants d’Unlatch, qui avaient aussi créént ensemble Legalife, legaltech française pionnière dans la rédaction automatisée de documents juridiques 100 % en ligne.