La start-up Agricool cédée pour 50 000 euros

Agricool faisait pousser à La Courneuve en Seine-Saint-Denis fraises, salades et herbes aromatiques dans d'anciens containers maritimes réaménagés avec des illuminations aux leds, des équipements informatiques et une armée de bourdons butineurs. Lancée en 2015, elle avait levé 35 millions d'euros en trois ans, financée par Bpifrance ou le fonds Danone Manifesto Ventures. La start-up n'a cependant pas réussi à trouver de modèle économique viable, souffrant de coûts de production élevés. Ses produits, vendus dans des magasins Monoprix franciliens, étaient jugés trop chers pour de nombreux consommateurs. En 2020, son chiffre d'affaires annuel s'élevait à 161 714 euros.

Seuls sept employés sur 48 seront gardés, avec un engagement de "réembaucher en priorité les salariés non repris" selon les performances réalisées par la société dans les cinq années à venir.