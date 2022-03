La SPA réclame un Défenseur des droits des animaux

A l'approche des élections, la SPA martèle ses ambitions : faire abolir la corrida, en finir avec l'animal objet et la vente de tous les animaux de compagnie en animalerie et faire interdire la chasse à courre en affirmant que « cette autorité indépendante centralisera, contrôlera et multipliera les actions pour garantir le respect du bien-être animal ».

A travers cette vidéo sur fond d'images qu'elles a filmées au cours d'opérations de sauvetages ou d'enquêtes, la SPA « en appelle à la mobilisation des citoyens pour faire émerger cette idée, dont nous devons le concept au président Robert Badinter », explique-t-elle.

« Le Défenseur des droits des animaux aura un rôle calqué sur celui du Défenseur des droits », explique la SPA jugeant que « sa nomination incarnera un véritable tournant dans la perception de l'animal dans la société ».

L'action de cette autorité indépendante s'étendra à toutes les espèces d'animaux et à toutes les situations de leur rapport aux humains.

Elle devra remplir un triple rôle : rendre à l'Etat le rôle moteur qui doit être le sien en termes de protection animale et pour cela, dresser un état des lieux ; proposer toute avancée législative et réglementaire ; disposer du pouvoir de mobiliser les autorités judiciaires et administratives dans toute question relative à sa charge.

« En cette période de tension, la relation Homme-Animal est un bien précieux qu'il faut préserver et soutenir. Qui de mieux qu'un Défenseur des Droits des Animaux pour y parvenir ? », fait valoir Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA.

Selon un sondage Ifop pour l'association "Engagement Animaux 2022", composée d'une trentaine d'ONG de protection animale, 81 % des Français se déclarent sensibles aux questions ayant trait à la condition et à la protection animales. Ce sondage été réalisé le 15 mars auprès d'un échantillon de 1 005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.