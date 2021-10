La solution documentaire Inneo en essai gratuit pour les juristes

Devant une telle situation d'urgence, les juristes d'entreprise doivent faire preuve d'une grande agilité pour faire face aux enjeux de la crise sanitaire et sécuriser leurs interventions dont le périmètre s'est sans doute élargi.

Pour les soutenir, les Editions Francis Lefebvre leur proposent une information de qualité, pratique et à jour, afin qu'ils puissent réaliser leurs missions professionnelles le plus facilement et efficacement possible.

Ce nouvel outil permet aux juristes d'entreprise :

- d'accéder à une actualité qui bouge très vite pour bénéficier de toutes les mesures Covid-19, décryptées dans un langage clair et opérationnel ;

- de mesurer efficacement leurs prises de risque et prendre les bonnes décisions grâce aux 15 domaines d'interventions disponibles ;

- de remplir leurs missions en toute sérénité à l'aide de + de 500 modèles-types organisés par domaine, et d'une sélection de codes Dalloz ;

- de préparer la reprise de leur activité, avec une documentation complète sur l'ensemble de leurs missions et le partage d'avis d'experts sur des sujets qui les concernent.