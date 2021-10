La « sollicitation personnalisée » autorisée pour les avocats

Comme le souligne le Conseil national des Barreaux, « la commission des lois du Sénat souhaitait cependant, modifier le texte consensuel résultant des travaux parlementaires pour imposer la « sollicitation personnalisée » par voie écrite et soumettre les avocats aux sanctions pénales du Code de la consommation, au même titre que les autres professionnels habilités à exercer le droit à titre accessoire. »

L’action du CNB « a permis d’une part, que ne soit pas remis en cause « le périmètre du droit » protégeant les consommateurs de droit en adoptant des règles plus exigeantes que celles imposées par l’application de la directive « services » et, d’autre part, que les avocats restent sous la surveillance de leur réglementation professionnelle en cas de manquement aux obligations en matière de sollicitation personnalisée. » Le CNB se félicite que le Sénat ait ainsi refusé de revenir sur la position claire qu’il avait adoptée dans le projet de loi relatif à la consommation : ouvrir aux seuls avocats la possibilité de recourir à la « sollicitation personnalisée » et exclure du démarchage les professionnels autorisés à pratiquer le droit à titre accessoire.