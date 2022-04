La société Greenmood met du vert dans votre intérieur

Basée à Neuilly sur Seine, Greenmood propose des solutions acoustiques entièrement naturelles, avec la particularité que leurs produits ne nécessitent ni entretien, ni arrosage. “Nous pouvons développer le végétal sur tout type de support : sur un mur, au plafond...”,explique Mamadou Mané, responsable communication de l’entreprise. Salarié depuis quelques temps, il a d’abord rencontré Ajay Menda, le responsable France de la marque, avant d’y travailler.« J'y suis allé car cela m'arrive de travailler dans l'événementiel. Sur le premier projet que nous avons fait ensemble, nous avons posé plus de 400 m² de panneaux végétaux à l'hôtel Hampton by Hilton en face du palais de Justice de Paris », raconte le salarié.

Mettre du végétal dans le design

La cible principale de Greenmood, ce sont les entreprises qui ont des besoins afin de réduire le bruit naturellement dans les espaces de travail. Architectes, décorateurs d’intérieur, designers, les professionnels du secteur sont particulièrement concernés. Le particulier peut aussi devenir client de l’entreprise, même si ses moyens sont souvent moins importants. “Quand l'entreprise s'est installée en France, on avait déjà une base constituée de beaucoup de professionnels qui sont venus à Bruxelles pour nous rencontrer et travailler avec nous. Nous avons décidé de nous installer en France parce qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas évident de gérer les projets depuis l'étranger. […] C'est cela qui nous a permis de développer la marque”, raconte Ajay Menda. Même malgré le confinement et le Covid, il confirme qu'il y a “beaucoup d'attrait sur notre marque, sur nos produits. Aujourd'hui on est identifié et on se distingue des autres par nos produits et leur design. Nous souhaitons sortir de nouveaux produits, établir de nouvelles collaborations”.

En ce sens, Greenmood a été invité au ChangeNow Summit 2020, l'évènement mondial des solutions durables pour la planète qui s'est tenu au Grand Palais. Et même en dehors des événements, les mentalités sont en train d’évoluer. “La vision des gens sur le green a beaucoup changé. Avant lorsqu’on parlait de matières durables, les gens nous regardaient bizarrement alors qu’aujourd'hui c'est un sujet commun”, précise-t-il. Leur mentalité sur le sujet a elle aussi avancé. “On n'a pas cet objectif de faire du business à tout prix, on a cet objectif de produire mieux pour la planète. Avec le Covid, il y a beaucoup d'intérêt pour le vert. Il faut se rapprocher de la nature. Notre message c'est amener la nature à l'intérieur”, conclut-il.