La Société Générale organise un job dating le 22 juin à Paris

Après une édition 2021 où 800 jeunes avaient pu rencontrer une centaine d’entreprises à travers une dizaine d’événements, la Société Générale a décidé de reconduire son expérience de job dating. Ainsi, le 22 juin prochain, de 18h30 à 21h30 dans un lieu qui ne sera communiqué qu’aux candidats retenus, auront lieu les rencontres entre une centaine de jeunes et une dizaine d’entreprises franciliennes.

Objectif final, recruter 5 000 jeunes de moins de 26 ans

Un dispositif qui s’insère dans le plan « 1 jeune, 1 solution » mené par le Gouvernent et qui vise à offrir des solutions d’emplois pour cette catégorie de la population, notamment à l’occasion d’une dizaine de rendez-vous organisés par la banque avec les employeurs à travers toute la France. L’objectif : le recrutement de plus de 5 000 jeunes de moins de 26 ans en CDD, CDI, stage ou alternance. Et pour la Société Générale, l’occasion de rencontrer ses futurs conseillers clientèle en CDI. Les inscriptions se font par mail (carla@wizbii.com) ou au 06.69.67.11.16.