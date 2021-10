La Société Générale organise un job dating à Paris

Cet événement s’inscrit dans le cadre du dispositif gouvernemental “1 jeune, 1 solution” qui vise à renforcer l’employabilité des jeunes. Lors de ce job dating, entreprises et candidats pourront échanger de « manière privilégiée » autour d’un buffet sur les différents postes proposés. La banque recrutera ses futurs conseillers clientèle et conseillers clientèle à distance. Les postes à pourvoir sont des CDI. Selon la Société Générale, il s’agit d’une « véritable opportunité pour tous les jeunes qui souhaitent évoluer dans le secteur bancaire, de bénéficier de formations et développer une expertise leur permettant de faire carrière dans ce secteur au cœur de l’économie ».

Afin d’aider davantage de recruteurs à trouver leurs futurs « talents », la banque a proposé à une dizaine d’entreprises partenaires implantées dans la région, dont le groupe Crédit du Nord, de rejoindre cet événement et contribuer à accélérer le recrutement de jeunes.

Au programme de la soirée :

Accueil

Présentation des entreprises et du processus de recrutement

Entretiens entre les entreprises et les candidats

Infos pratiques :

Mardi 26 octobre, de 18h30 à 21h30.

Inscriptions obligatoires : https://job.wiz.bi/cvtyp / carla@wizbii.com / 06 69 67 11 16.

Le lieu sera communiqué aux candidats sélectionnés. La présentation du pass sanitaire sera demandée.