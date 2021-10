La Société du Grand Paris va tester un « péage inversé » sur la future ligne 15

La SGP a indiqué à l'AFP qu'elle testera ce système avec Egis, via sa filiale BNV Mobility, sans donner plus de précision, confirmant une information de la publication Ville, Rail et Transports.

Ce système de péage inversé, ou « péage positif », mis en place à Rotterdam par BNV Mobility, prévoit de reverser quelques euros aux automobilistes qui acceptent de ne pas utiliser leur véhicule aux heures de pointe, soit en différant leur trajet, soit en ayant recours à un autre type de transport (transports en commun, covoiturage…).

« Le test francilien se fera, dans un quartier très fréquenté, non précisé, sur la ligne 15 Sud. L'idée, baptisée ‘‘chasseur de bouchon'' pour l'occasion, a été émise dans le cadre de l'appel à projets lancé par la Société du Grand Paris pour accompagner les travaux du futur métro », explique Ville, Rail et Transports.

Egis précise sur son site que « grâce à ce système, 4 100 trajets sont évités chaque jour à Rotterdam et on constate 40 % de participation en moyenne par jour pour un crédit de 3 euros en cash ou de 3,50 euros sur une carte de transport ».

Longue de 33 kilomètres, la ligne 15 Sud reliera Pont de Sèvres à Noisy-Champs, à horizon 2022.