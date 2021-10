La Société du Grand Paris s'engage pour la filière bois en Île-de-France

La SGP est investie dans une démarche ambitieuse en matière d'écoconstruction. Alors que le pacte prévoit un engagement de construire 40 % de surface de plancher des projets en biosourcés et bois, elle s'engage à construire ses projets immobiliers avec plus de 70 % de matériaux biosourcés et notamment du bois (50 %). Cet engagement s'exprime pour 1 million de m² représentant pour sa part résidentielle, 10 000 logements livrés dans les 12 prochaines années.

Ce Pacte, porté par l'interprofession FiBois Île-de-France vise à développer l'utilisation du bois et des matériaux biosourcés dans le secteur du bâtiment en Île-de-France.

« Je me réjouis de la signature de ce Pacte qui consolide l'engagement de la Société du Grand Paris en faveur de la construction durable et du développement de la filière bois française. Cette action s'inscrit dans le cadre de la politique environnementale et sociétale de la Société du Grand Paris dont l'objectif est de réaliser au moins 70 % de ses projets immobiliers en matériaux biosourcés, dont 50 % en bois français. Le Grand Paris Express s'impose comme un levier majeur de la lutte contre le réchauffement climatique puisqu'il va entraîner une réduction potentielle de 150 à 200000 tonnes de Co2en lien avec le développement de nos projets immobiliers», déclare Thierry Dallard, président du directoire de la Société du Grand Paris.

Avec la signature de ce Pacte, la SGP s'inscrit résolument dans la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) qui prévoit une réduction de 49 % de l'empreinte carbone du secteur du bâtiment en 2030 par rapport à 2015, afin d'atteindre l'objectif de la neutralité carbone à horizon 2050.