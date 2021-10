La Société du Grand Paris rouvre les portes de la Fabrique du métro

La Fabrique du métro accueillera du public en accès libre le 3 juillet prochain entre 10 et 19h.

Lors de cette journée portes ouvertes, les visiteurs pourront monter à bord des futures lignes 15,16 et 17 et découvrir, avant tout le monde, la maquette définitive d'une façade de quai de la ligne 15 rendant l'expérience le plus réaliste possible.

Située à Saint-Ouen-sur-Seine, la Fabrique du métro propose également des visites sur réservation du lundi au vendredi. Ces visites sont assurées par des médiateurs et adaptées à tout type de public. La Fabrique du métro permet de comprendre toutes les étapes de la construction d'un métro : les tunneliers, la géologie, l'architecture des gares… Pour cela, des supports visuels tels que des maquettes ou des dispositifs multimédias sont mis à disposition des visiteurs.

Depuis 2018, la Fabrique a déjà reçu plus de 26 000 visiteurs. Lieu inédit d'expérimentation sur le Grand Paris Express à Saint-Ouen-Sur-Seine, pensé comme une gare reconstituée, elle propose la découverte des coulisses du plus grand chantier européen au travers d'un parcours immersif, depuis les entrailles de la Terre jusqu'au parvis d'une gare.

La Fabrique est ouverte aux professionnels, au grand public et également aux groupes scolaires.