La société du Grand Paris et les notaires de Paris signent une convention

Cette collaboration va permettre à la Société du Grand Paris de bénéficier de la base de données « Bien » (Base d'informations économiques notariales) afin d'assurer un suivi précis de l'évolution des transactions immobilières et des prix dans les quartiers de gare.

L'impact de la réalisation du Grand Paris Express sur le marché immobilier dans les différents territoires de l'ensemble de la région sera également étudié grâce à cette base de données.

Pour Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris :

« la signature de cette convention doit permettre une étude précise de l'impact du Grand Paris Express sur l'immobilier dans les quartiers de gare du Grand Paris Express, ainsi qu'à l'échelle de l'Île-de-France. Ce partenariat permettra également d'enrichir la connaissance générale des mécanismes de détermination des dynamiques immobilières. »

Une source d'informations précieuse pour la Société du Grand Paris

La convention repose sur l'acquisition par la Société du Grand Paris d'un extrait de la base de données « Bien » (années 2014-2016) auprès de Paris notaires services (PNS). Les données de 1992 à 2013 ont, quant à elles, été mises à disposition par PNS. Gérée par Paris notaires services, la base de données « Bien » a pour objet la collecte et le traitement des données des actes de mutation enregistrés par l'ensemble des études franciliennes.

Grâce à ces données, deux équipes de chercheurs développeront de nouveaux modèles utiles à l'évaluation du Grand Paris Express. Ils réaliseront en outre deux études originales pour le compte de Paris notaires services et de la Société du Grand Paris, la première sur la localisation de la croissance de l'emploi et de la population et la seconde sur l'évolution des prix de l'immobilier à long terme.

Cette convention s'inscrit dans la continuité d'une collaboration fructueuse entre la Société du Grand Paris et PNS. Celle-ci a débuté en 2013 par la signature d'une convention tripartite avec la Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA) destinée à la réalisation de l'Observatoire des marchés fonciers et immobiliers aux abords des gares du Grand Paris.

Par la suite, ce travail commun s'est notamment poursuivi avec la mobilisation des études notariales franciliennes pour la réalisation des acquisitions de la Société du Grand Paris.