La Société du Grand Paris attribue deux marchés de portes palières du Grand Paris Express

Deux marchés de portes palières du Grand Paris Express viennent d'être attribués par la société du Grand Paris, entreprise publique créée par l'Etat et dont la mission est de piloter le déploiement et le financement du Grand Paris Express.

Des marchés à plus de 40 millions d'euros

Le premier, relatif aux lignes 16 et 17, a été attribué au INEO UTS (filiale d'Engie Solutions) - Portalp, à hauteur de 41 millions d'euros. Il comprend l'installation de ces portes sur l'ensemble des dix gares sur la ligne 16 et les six autres sur la ligne 17. Chaque gare sera ainsi constitué de deux quais de 54 mètres de long. Ceux des gares de Saint-Denis Pleyel et Chelles feront 60 mètres de long et celui de la gare du Bourget 61 mètres.

Le second marché qui concerne donc le tronçon sud de la ligne 15 a été attribué à Gilgen Door System AG-SDEL INFI, pour 44 millions d'euros et prévoyant l'installation des portes palières sur les 16 gares, alors constituées de deux quais de 108 mètres de long, situées sur ce tronçon qui relie la gare du Pont de Sèvres à Noisy-Champs.

Sécurité renforcée

Les portes palières renforcent la sécurité des passagers et les façades de quai, « pleine hauteur », protègent les espaces voyageurs des flux d'air du tunnel, donc également des poussières générées par le métro. Les façades de quai intègreront dans leur partie supérieure des informations à destination des voyageurs, notamment des informations sur l'attente des prochaines rames ou encore sur el taux de remplissage de chaque voiture.