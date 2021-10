La SNCF s'équipe d'un chatbot RGPD

Cet outil a pour but d'accélérer le traitement des nombreuses questions des employés des EPIC du Groupe public ferroviaire face à la nouvelle réglementation RGPD et de répondre plus efficacement à l'obligation d'accès à cette information. En moins d'un mois, ce chatbot a déjà répondu à plus de 1 200 questions avec un taux de satisfaction de 75 %.

« Très rapidement notre choix s'est porté sur la start-up Clevy pour la mise en place du chatbot RGPD. La simplicité et l'adaptabilité de la solution, la qualité d'accompagnement et notamment la compétence juridique apportée par l'expertise métier du cabinet d'avocat Desmarais nous ont confortés dans notre choix », selon Valentine Poylo, de la direction juridique SNCF Réseau.

Cet outil libère ainsi les équipes juridiques des questions récurrentes et surtout chronophages pour leur laisser le temps de gérer d'autres missions.